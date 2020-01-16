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Источник Правда.Ру

США могут уничтожить Россию за 15 минут

Силовые структуры » Министерство обороны

Эксперт уверен, что за 30 лет в США смогут создать и вывести на околоземную орбиту десятки боевых платформ, которые будут оснащены гиперзвуковым оружием.

"Технологическое и экономическое преимущество США может реализоваться в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала России и Китая", - заявил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист утверждает, что данные космические аппараты будут расположены над территорий страны-противника.

Россия способна нанести США серьезный ущерб

По мнению Макиенко, РФ не сможет оказать противодействие США, но тот ядерный потенциал, которым она располагает, еще в течение долгого времени способен нанести американцам серьезный ущерб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США рассказали, что их пугает в РФ больше всего.

 

Темы технология сша и россия ядерное оружие ядерный потенциал гиперзвуковое оружие
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