В отношении Виктора Половникова возбудили уголовное дело. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
"В настоящее время рассматривается вопрос избрания меры пресечения", - сообщили в СК.
Напомним, что Виктор Половников возглавил МВД Коми в мае 2015 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.