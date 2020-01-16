В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции

В отношении Виктора Половникова возбудили уголовное дело. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.

"В настоящее время рассматривается вопрос избрания меры пресечения", - сообщили в СК.

Напомним, что Виктор Половников возглавил МВД Коми в мае 2015 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами.