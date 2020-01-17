В США назвали главные преимущества российского стрелкового оружия

В США автор издания The National Interest утверждает, что российские пистолеты имеют преимущества перед иностранным стрелковым оружием.

Созданные в СССР пистолеты отличаются своеобразным дизайном и эстетикой

Отечественное стрелковое оружие широко распространено в странах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Местные производители оружия выпускают их в неизвестных количествах.

У пистолетов, произведенных в СССР и РФ есть некоторые особенности. Так, у пистолета ТТ не было отдельного предохранителя, что могло привести к самопроизвольному выстрелу.

Пистолет конструктора Владимира Ярыгина отличается конструкцией "двойного действия", то есть спусковой крючок одновременно взводит курок и производится выстрел.

Но главные преимущества отечественных пистолетов это:

простота

прочность

надежность

Отечественные пистолеты производились для использования в военное время.

"Они могут не иметь тех удобств, которыми обладают современные американские пистолеты, но российские пистолеты будут работать в экстремальных условиях", — утверждает эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах популярности российского оружия.