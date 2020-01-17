В США автор издания The National Interest утверждает, что российские пистолеты имеют преимущества перед иностранным стрелковым оружием.
Отечественное стрелковое оружие широко распространено в странах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Местные производители оружия выпускают их в неизвестных количествах.
У пистолетов, произведенных в СССР и РФ есть некоторые особенности. Так, у пистолета ТТ не было отдельного предохранителя, что могло привести к самопроизвольному выстрелу.
Пистолет конструктора Владимира Ярыгина отличается конструкцией "двойного действия", то есть спусковой крючок одновременно взводит курок и производится выстрел.
Но главные преимущества отечественных пистолетов это:
Отечественные пистолеты производились для использования в военное время.
"Они могут не иметь тех удобств, которыми обладают современные американские пистолеты, но российские пистолеты будут работать в экстремальных условиях", — утверждает эксперт.
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