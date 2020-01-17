Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что США способны уничтожить Россию за 15 минут.

О том, существует ли реальная военная угроза от США России, в интервью "Правде.Ру" рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Максим Вячеславович Юраков.

"Давайте не будем скрывать, что Соединенные Штаты действительно имеют очень серьезный военно-политический потенциал. Прежде всего, я говорю об обычных вооружениях.

Что касается ядерных технологий, в принципе, у нас с американцами в этом направлении существует некий паритет. Что касается милитаризации космоса, о которой говорится в материале, то, действительно, это очень серьезная тема.

Тот, кому удастся первым захватить первенство в этом направлении, будет иметь серьезное преимущество и может нивелировать любые ядерные угрозы другого государства.

Другое дело, что строить прогнозы в этом направлении не совсем справедливо, потому что это очень серьезные технологические вложения, очень серьезные разработки, которые сейчас еще находятся в зачаточном состоянии. И когда это будет реализовано, через 30 лет или 50, никто сказать не может", - сообщил эксперт.