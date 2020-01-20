России начали выплачивать долги по военным поставкам

Россия начала получать оплату за военные поставки от других стран.

Стоит отметить, что объем текущих заказов достиг $55 млрд. Долг составляет лишь 1/5 часть от ежегодного объема экспорта отечественных вооружений.

Россия отошла от доллара в деле военно-технического сотрудничества

В прошлом году в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству признали, что действующие санкции привели к возникновению определенных проблем, но в настоящее время РФ отошла от доллара в этой области.

В 2020 году российское военное оружие планируют поставлять за национальные валюты, в том числе и евро. Уже налажен процесс проведения платежей, поэтому иностранные покупатели снова могут оплачивать продукцию российского военно-промышленного комплекса.

Ранее Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии.