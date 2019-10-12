Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о решение правительства заморозить поставки вооружения в Турцию из-за операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, полученное оружие от Германии Турция может использовать на севере Сирии.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что правительство Германии уделило особое внимание поставкам вооружения в Турцию еще в 2016 года из-за действий турецких войск в регионе Африн, однако тогда Берлин не стал полностью прекращать поставки. Сегодня правительство Германии готово пойти на такой шаг.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сирии при проведении военной операции "Источник мира" погиб первый турецкий военнослужащий. Военный был убит при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана". По информации Минобороны Турции, во время конфликта было уничтожено 277 террористов.

Читайте также:

Турецкие солдаты обстреляли американских военных в Сирии

Путин назвал условие для вывода российских войск из Сирии