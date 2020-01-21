Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"

Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.

Гиперзвуковым "Цирконом" оснастят российский фрегат

"Сначала будет проведена модернизация, а потом будут проходить его испытания" — сообщил Евменов.

Новое вооружение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российские специалисты хотят повысить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Махов (скоростей звука).

Гиперзвуковое оружие планируют применять:

с воздушных;

наземных;

морских носителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника.