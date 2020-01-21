Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
"Сначала будет проведена модернизация, а потом будут проходить его испытания" — сообщил Евменов.
Новое вооружение будет принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что российские специалисты хотят повысить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Махов (скоростей звука).
Гиперзвуковое оружие планируют применять:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.