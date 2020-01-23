Россия ответит на действия США по милитаризации космоса

Американское агентство по развитию космоса в течение ближайших пяти лет запустит 1000 спутников. В том случае, если США смогут осуществить эту идею, то России будет сложнее вести с ними высокотехнологичную войну.

О том, есть ли угроза милитаризации космоса со стороны США в интервью "Правде.Ру" рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

"У США давно есть такое желание. О том, что мы против милитаризации космоса, мы заявляли устами президента, верховного главнокомандующего уже неоднократно. Но американцы играют на своем поле, делают то, что считают нужным, и считают себя жандармами мирового класса. Поэтому то, что заявил представитель Пентагона, соответствует, наверное, действительно, а у нас будут зеркальные меры. Задача "Роскосмоса" - не допустить глобального превосходства американцев в космосе. В США уже давно есть программа милитаризации Космоса. Мы категорические противники этого. Китай тоже на этом настаивает. Но американцы продолжают делать все по-своему. Нужно просто адекватно реагировать на их выпады и угрозы", - заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США намерены задавить Россию в космосе тысячей спутников.