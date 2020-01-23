Ученики девятого класса хотели устроить теракт в школе

Двое девятиклассников из города Снежинское Челябинской области с начала учебного года вели подготовку к теракту в школе. Они изучали соответствующую литературу, пытались создать взрывные устройства и даже заказывали для этого материалы в интернет-магазинах. Более того, подростки активно искали сообщников.

В свою беседу в социальных сетях они добавили восьмиклассницу и рассказали ей о своих планах. Школьники планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять из пневматического оружия тех, кто попытается выйти из столовой. Переписка девятиклассников попала к одной из учительниц, которая сообщила о планах подростков силовикам.

Против них уже возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц. Примечательно, что оба подростка росли в благополучных семьях.