Авиапарк ЦВО пополнят шесть перехватчиков-истребителей МиГ-31БМ

До конца 2020 года авиапарк ЦВО пополнят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.

Самолеты пополнят авиационный полк в Красноярском крае

"Истребители-перехватчики МиГ-31БМ могут справляться с задачами на высоте более 20 000 метров со скоростью до 3000 километров в час. Самолеты могут обнаружить цель на расстоянии до 320 км и навести на нее наземные средства ПВО. Дальность поражений доведена до 280 км", — отметили в военном ведомстве.

МиГ-31БМ способны выполнять задачи на различных высотах и при сложных погодных условиях, а также поражать шесть целей одновременно.

В общей сложности в этом году должно поступить порядка 850 образцов новой военной техники.

Ранее в Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере.