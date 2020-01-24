До конца 2020 года авиапарк ЦВО пополнят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.
"Истребители-перехватчики МиГ-31БМ могут справляться с задачами на высоте более 20 000 метров со скоростью до 3000 километров в час.
Самолеты могут обнаружить цель на расстоянии до 320 км и навести на нее наземные средства ПВО. Дальность поражений доведена до 280 км", — отметили в военном ведомстве.
МиГ-31БМ способны выполнять задачи на различных высотах и при сложных погодных условиях, а также поражать шесть целей одновременно.
В общей сложности в этом году должно поступить порядка 850 образцов новой военной техники.
Ранее в Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".