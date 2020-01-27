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Источник Правда.Ру

В России работают над новым парашютом для выживания в воде

Силовые структуры » Министерство обороны

Специалисты НИИ парашютостроения приступили к апробации элементов парашюта, которые должны помочь военным оперативно избавляться от подвесной системы в воде. Речь идет о специальных карабинах, которые созданы специально для быстрого размыкания. Об этом рассказал директор научного института Андрей Рожков.

Как отметил глава НИИ, его сотрудники разработали несколько видов замков. В ходе испытаний их тестируют в среде с изменениями температуры от экстремально низкой до очень высокой — в диапазоне от минус 50 до плюс 50. Испытатели также моделируют чрезвычайные ситуации, проводят апробацию в грязи и песке.

Конструкция тестируемых карабинов разработана с учетом существующих потребностей, а также перспективных задач, то есть с вероятностью увеличения полезной нагрузки, отметил Рожков.

Во избежание ЧП

Быстроразмыкаемые карабины помогут избежать чрезвычайных ситуаций и гибели военнослужащих, попавших в воду. Такой случай произошел в прошлом году в Крым. Двое десантников приводнились, запутались в стропах и куполах и утонули. Спасатели не успели спасти жизни парашютистов.

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