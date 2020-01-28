Электронный террорист сменил адрес

Электронные террористы, будоражащие Москву веерными рассылками сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей, сменили почтовый сервис.

Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, "знакомый с ситуацией".

По данным издания,

вчера, 27 января, очередной "пакет" сообщений о "заминированных" в Москве объектах (их было более 700 — прим. ред.), из которых пришлось спешно эвакуировать примерно 16 тысяч человек, поступили с почтового сервиса protonmail. com, который зарегистрирован в Швейцарии.

Напомним, ранее ФСБ сообщала, что "электронные террористы" пользовались нидерландским сервисом Startmail. Роскомнадзором он был заблокирован на территории России с 23 января.

Но это не помогло, сообщения возобновились уже с 24 января.