"Панцирь-С" оснастили новейшей гиперзвуковой ракетой

Новейшая ракета, которой будут укомплектованы российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", повысит их скорострельность.

Новая ракета достигает цели быстрее, чем стандартная, поэтому канал стрельбы освобождается быстрее. Эту особенность ново вооружения отметил в комментарии ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

"Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более", — сообщил Слугин.

Еще одно преимущество новых ракет — их экономичность.

"В боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков: выше скорость соударения, выше эффективность осколков", — добавил конструктор.

Предназначение — ближний бой

Комплекс "Панцирь-С" создавался как система ближнего прикрытия объектов от воздушных атак. Система способна работать в любых погодных условиях и эффективно противодействует средствам радиоэлектронной борьбы противника. Комплекс ПВО вооружен 12 зенитными управляемыми ракетами и двумя скорострельными 30-милимметровыми пушками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские комплексы "Искандер-М" могут оснащаться ядерными боеголовками.