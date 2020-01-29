"Панцирь-С" стал еще эффективнее в борьбе с малыми беспилотниками

Главный конструктор российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" Валерий Слугин в интервью ТАСС рассказал о новых технологиях, которые помогают системе успешно уничтожать мини-беспилотники.

Слугин отметил, что "Панцирь" изначально и создавался для борьбы с БПЛА (беспилотными летательными аппаратами). Однако во время создания системы ПВО дроны имели довольно большие габариты и их легко можно было засечь. В случае с появившимися мини-дронами задача усложнилась.

"На момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолетного типа. Потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям. Когда они идут на малых скоростях и высотах на фоне сильных отражений от земной поверхности, станция обнаружения целей забивается. Это очень сложная проблема, однако "Панцирь" с ней справляется", — констатировал Слугин.

Изменения, внесенные в "начинку" "Панциря":

адаптация локационных средств под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей;

создание ракеты, которая поражает мелкие цели полем осколков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Панцирь-С" оснастили гиперзвуковой ракетой.