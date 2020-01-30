Замглавы Генштаба ВС России проверили на полиграфе по делу о хищении

Полиграф практически оправдал подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами генерал-полковника Халила Арсланова.

Заместитель главы Генштаба России прошел проверку на "детекторе лжи". Согласно результатам тестирования, он не имел умысла на хищение средств, выделенных на гособоронзаказ Министерством обороны.

Проверка, как сообщает ТАСС, проводилась специалистами Центра прикладной психофизиологии профессора Коровина.

Выводы полиграфолога

"В результате проверки у Арсланова не была выявлена выраженная реакция на вопросы, что говорит об отсутствии эмоциональных следов памяти, связанных с преступлением. То есть результат позволяет сделать высоковероятный вывод об отсутствии у Арсланова корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета", — цитирует ИА содержание отчетного документа полиграфологов.

Напомним, обвинение в крупном мошенничестве было предъявлено генерал-полковнику Арсланову в октябре 2019 года. Следователи подозревают его в причастности к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

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