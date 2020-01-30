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Адмирал﻿ Попов назвал некорректным список NI о субмаринах

Силовые структуры » Министерство обороны

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью издания The National Interest, в которой содержится ТОП-5 атомных подводных лодок (АПЛ), способных за несколько минут испепелить мир.

В список вошли три российские субмарины, это проекты 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885 М "Ясень-М". Еще две — американского производства. Это подводные корабли типа "Огайо" и "Колумбия".

"Подобные публикации носят политический характер и к профессиональному военному анализу отношения не имеют. В этом списке должны находиться исключительно подлодки с баллистическими ракетами, такие как "Борей". "Ясень", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", здесь совершенно ни при чем", — сказал Попов.

Военный эксперт указал на то, что, несомненно, у баллистических ракет боевые возможности головных частей по весовым характеристикам ядерного заряда несоизмеримо больше, чем у крылатых. Они на самом деле гипотетически могут "уничтожить мир". Однако публикация NI все равно не является корректной, поскольку авторы статьи не учли наличие подводных лодок у таких государств, как Великобритания, Франция, Китай.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала рейтинг подлодок, составленный авторами издания The National Interest.

Темы апл рейтинг вячеслав попов
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