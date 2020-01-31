Электронный террорист объявился в Кузбассе: когда это кончится?

Очередная волна "минирований" накрыла сегодня города Кузбасса. Там на момент публикации этого материала из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуированы люди из зданий мировых судов.

Пока, по данным правоохранители, ни одно из сообщений не подтвердилось.

Напомним, что электронный террорист держит российские регионы в напряжении с ноября прошлого года.

Что сделано спецслужбами

ФСБ РФ были установлены 3 почтовых сервиса, находящихся на территориях других стран, с адресов которых "пачками" рассылались "извещения" о минировании зданий в России. Все они были заблокированы Роскомнадзором.

Буквально два дня назад, 29 января, был ограничен доступ к информационным ресурсам сервиса Protonmail. com (Швейцария). И вот сегодня — новая рассылка.

Мнение профессионала

О том, какую цель могут преследовать электронные террористы и почему никак не удается "прикрыть лавочку" корреспондент "Правда.Ру" поговорил с Александром Михайловым, экс-руководителем Управления правительственной информации РФ.

Электронные террористы, будоражащие Москву веерными рассылками сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей, сегодня в очередной раз сменили почтовый сервис. С какой целью могут совершаться массовые атаки?

Во-первых, у этих людей явно есть "психологическая цель": каким-то образом возбудить, подорвать психическое здоровье, внести растерянность и дестабилизировать обстановку. Не случайно же "бьют" по школам и детсадам. Но, как говорится, это не на тех напали. Нас очень сложно испугать ложным минированием. Тем более что уже все привыкли к этому. Во-вторых, конечно, нарушение деятельности инфраструктуры — это очень важный момент. Потому что значительная часть этих звонков приводит к упущенной выгоде магазинов, торговли и так далее, приводит к нарушению расписания движения поездов и самолетов. и так далее. То есть, в действиях так называемых "электронных террористов" явно видны признаки информационной войны.

Почему же при всех возможностях спецслужб с ноября прошлого года ничего сделать они не могут? Даже понять, кто за этим стоит?