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Электронный террорист объявился в Кузбассе: когда это кончится?

Силовые структуры

Очередная волна "минирований" накрыла сегодня города Кузбасса. Там на момент публикации этого материала из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуированы люди из зданий мировых судов.

Пока, по данным правоохранители, ни одно из сообщений не подтвердилось.

Напомним, что электронный террорист держит российские регионы в напряжении с ноября прошлого года.

Что сделано спецслужбами

ФСБ РФ были установлены 3 почтовых сервиса, находящихся на территориях других стран, с адресов которых "пачками" рассылались "извещения" о минировании зданий в России. Все они были заблокированы Роскомнадзором.

Буквально два дня назад, 29 января, был ограничен доступ к информационным ресурсам сервиса Protonmail. com (Швейцария). И вот сегодня — новая рассылка.

Мнение профессионала

О том, какую цель могут преследовать электронные террористы и почему никак не удается "прикрыть лавочку" корреспондент "Правда.Ру" поговорил с Александром Михайловым, экс-руководителем Управления правительственной информации РФ.

Электронные террористы, будоражащие Москву веерными рассылками сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей, сегодня в очередной раз сменили почтовый сервис. С какой целью могут совершаться массовые атаки?

Во-первых, у этих людей явно есть "психологическая цель": каким-то образом возбудить, подорвать психическое здоровье, внести растерянность и дестабилизировать обстановку. Не случайно же "бьют" по школам и детсадам.

Но, как говорится, это не на тех напали. Нас очень сложно испугать ложным минированием. Тем более что уже все привыкли к этому.

Во-вторых, конечно, нарушение деятельности инфраструктуры — это очень важный момент. Потому что значительная часть этих звонков приводит к упущенной выгоде магазинов, торговли и так далее, приводит к нарушению расписания движения поездов и самолетов. и так далее.

То есть, в действиях так называемых "электронных террористов" явно видны признаки информационной войны.

Почему же при всех возможностях спецслужб с ноября прошлого года ничего сделать они не могут? Даже понять, кто за этим стоит?

Ну почему же ничего не получается? Три точки "рассылок" уже нашли. Конечно, это проблему не решает. Сегодня один сервер, завтра — другой сервер. Интернет — это инструмент бесконечных решений. Борьба в интернете не очень эффективна, даже с запрещенными сайтами.

Поэтому я в данной ситуации считаю, что, конечно, надо, прежде всего, бороться не с погодой, как я говорю, с интернетом, а надо каким-то образом выходить на этих людей, которые это делают. Это уже не механическая и не техническая проблема. Это проблема оперативная. Хотя мы тоже прекрасно понимаем, что подобного рода террористов уже очень много. Они владеют этой технологией. Поэтому изъятие одного среди социума не приведет к тому, что мы в последствии не будем иметь очередные звонки. Такая ситуация. Точного прогноза никто сейчас дать не может. Да, мы пытаемся бороться, да, мы пытаемся выявлять, но пока эффективного решения не найдено, я думаю, что нескоро его найдут. Но найдут.

Темы фсб александр михайлов электронный терроризм
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