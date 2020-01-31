Коротченко допустил передачу Турции С-400 и технологий производства

Анкара может получить не только зенитные ракетные комплексы С-400, но и частично — технологии производства систем. Такое предположение сделал военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

"Желание Турции получить возможность осуществить трансферт технологий по зенитной ракетной системе С-400 понятно. Ничего невозможного здесь нет, и это предмет соответствующих коммерческих договоренностей между российскими и турецкими структурами", — сказал Коротченко.

Ранее турецкие СМИ писали, что Россия якобы не выполнила своих обязательств по контракту о покупке С-400. В публикациях говорилось о том, что несмотря на договоренности о передаче технологий, сегодня становится ясно, что этого не будет.

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"Этот процесс требует и времени, и подготовки турецкой промышленности, обучения инженерно-технологических кадров. Но в рамках коммерческих взаимоотношений по второму и возможным последующим контрактам на поставку в Турцию С-400 данный вопрос имеет право на переговорах быть обсужден. При этом решение должно осуществляться с учетом интересов как России, так и Турции", — сказал Коротченко.

Эксперт добавил, что С-400, которые уже переданы турецкой стороне, надежно защищают безопасность страны. Сейчас в технологической документации нет необходимости. Отметим, что контракты на поставку российской техники за рубеж предполагают гарантийное обслуживание.