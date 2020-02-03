Советская армия имела передовое вооружение для своего времени

Аналитики издания The National Interest составили пятерку средств обороны СССР, которые назвали самым передовым вооружение для своего времени. Более того, эти средства обороны используются и сегодня.

Автоматы Калашникова

Рейтинг возглавил легендарный автомат Калашникова АК-47. NI описал его как простое и легкое оружие пехоты. Среди преимуществ названы надежность конструкции, возможность ведения автоматического огня.

Подводные крейсеры 941 "Акула"

Субмарины проекта 941 "Акула" — самые большие подводные корабли в мире. "Акулы" длиной 172 метра и водоизмещением 23 000 тонны оснащались 20 баллистическими ракетами с десятью боеголовками каждая.

Боевой танк Т-55

На суше The National Interest отдал преимущество советскому основному боевому танку Т-55. От своего предшественника — Т-54 — он взял новые корпус, подвеску, башню и орудие. Конструкторы открыли для машины возможности ведения боя в условиях ядерной войны.

Легендарный "Белый лебедь"

В воздухе, по убеждению аналитиков The National Interest, во времена СССР царил Ту-160, известный также как "Белый лебедь". Его технические возможности позволяют выполнять боевые задачи в любое время года, днем и ночью, проникать в воздушное пространство противника без особых усилий. При этом Ту-160 имеет 12 ракет Х-55 с ядерными боеголовками.

Фаворитка "царицы войны" — гаубица М-30

В список самого продвинутого советского оружия попала гаубица М-30. За одну минуту артиллерийское орудие способно выпустить 5-6 снарядов по 21 килограмму каждый. Дальность полета боеприпаса — до 11.8 км. Преимущество гаубицы также в том, что она могла использоваться и как противотанковое средство