Аналитики издания The National Interest составили пятерку средств обороны СССР, которые назвали самым передовым вооружение для своего времени. Более того, эти средства обороны используются и сегодня.
Рейтинг возглавил легендарный автомат Калашникова АК-47. NI описал его как простое и легкое оружие пехоты. Среди преимуществ названы надежность конструкции, возможность ведения автоматического огня.
Субмарины проекта 941 "Акула" — самые большие подводные корабли в мире. "Акулы" длиной 172 метра и водоизмещением 23 000 тонны оснащались 20 баллистическими ракетами с десятью боеголовками каждая.
На суше The National Interest отдал преимущество советскому основному боевому танку Т-55. От своего предшественника — Т-54 — он взял новые корпус, подвеску, башню и орудие. Конструкторы открыли для машины возможности ведения боя в условиях ядерной войны.
В воздухе, по убеждению аналитиков The National Interest, во времена СССР царил Ту-160, известный также как "Белый лебедь". Его технические возможности позволяют выполнять боевые задачи в любое время года, днем и ночью, проникать в воздушное пространство противника без особых усилий. При этом Ту-160 имеет 12 ракет Х-55 с ядерными боеголовками.
В список самого продвинутого советского оружия попала гаубица М-30. За одну минуту артиллерийское орудие способно выпустить 5-6 снарядов по 21 килограмму каждый. Дальность полета боеприпаса — до 11.8 км. Преимущество гаубицы также в том, что она могла использоваться и как противотанковое средство
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.