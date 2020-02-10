"Экстремальная угроза": MilitaryWatch назвало опасным для США МиГ-31

СМИ США в очередной раз обратили внимание на военную технику России. На этот раз в поле зрения обозревателей журнала MilitaryWatch попал модернизированный самолет МиГ-31.

Как считают эксперты издания, обновленный МиГ-31 до версии МиГ-31БСМ — очень мощное оружие. Во-первых, у него умная радарная система и высокоточное оружие категории "воздух-воздух". Пока новейший образец российской авиатехники — Су-57 — не будет введен в эксплуатацию, 31-й МиГ будет оставаться грозой вооруженных сил США и НАТО.

Обнаружение и удар

Первой что стоит отметить — это мощные радарные системы и комплекс радиолокационной разведки, позволяющий быстро определить объект противника. Далее следует удар ракеты Р-33С, которая может "накрыть" цель на дальности до 400 километров.

"Следующим шагом стала интеграция в российский перехватчик ракет Р-37 с системами активного радиолокационного наведения и скоростью, превышающую 6 Махов. Радиус действия ракеты в 400 километров позволяет МиГ-31 угрожать самолетам противника на более дальних дистанциях", — говорится в публикации.

По дальности обнаружения цели МиГ-31 превосходит все существующие аналоги.