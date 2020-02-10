НАТО боится войны в космосе и считает, что Россия следит за спутниками

Командующий сил НАТО по трансформации Андре Ланата заявил, что Россия и Китай в космосе представляют огромную опасность для спутников Североатлантического альянса.

По мнению военачальников НАТО, космос раньше был безопасным пространством, но сегодня из-за маневров аппаратов России и Китая перестал быть таковым. Он назвал Россию инициатором милитаризации космоса, хотя она публично выступает против этого.

"До сих пор все считали космическое пространство безопасным убежищем. Это уже не так", — добавил Ланата.

Теперь, сказал Ланата, из-за активности российских и китайских космических объектов Запад вынужден стоять на страже безопасности и за пределами орбиты Земли.

"Конечно, это угроза для наших союзников. Это ключевой вопрос. Мы должны быть уверены, что предоставляем нашим военным всю возможную поддержку для ведения деятельности в космосе", — пояснил военный журналистам.

В частности, отметил Генерал НАТО, военные альянса получили все возможности для того, чтобы следить за российскими и китайскими спутниками.

"Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права", — процитировал генерал текст декларации по итогам тематического саммита НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский вице-адмирал Эндрю Льюис выразил опасения по поводу активности России в Атлантике.