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США обеспокоены: российский спутник следит за их разведчиком

Силовые структуры

Американские власти всерьез обеспокоены тем, что спутник-разведчик "преследуют" в космосе два российских аппарата.

Об этом сегодня завил Джон Рэймонд, генерал ВВС, командующий космическими силами США, в интервью газете TIME.

"Российский малый спутник-инспектор и российский же космический аппарат "Космос-2542", с ноября совершают маневры в направлении американского спутника-разведчика KH-11. Причем приближаются к нему практически вплотную — по космическим меркам — на 160 км",

— говорит генерал.

"Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе",

— заявил Рэймонд.

А вот о том, что американские военные спутники — инспекторы GSSAP делают возле аппаратов других стран (напомним, об этом ранее сообщало Минобороны РФ) командующий космическими странами в этом интервью умолчал.

К слову, "напуганы" американские специалисты уже не в первый раз. О своих претензиях к поведению российских спутников-инспекторов она уже заявляли. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы космос джон рэймонд спутник - инспектор спутник - разведчик
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