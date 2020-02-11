Трамп заявил о начале наращивания ядерных сил

Миру необходимо контролировать вооружение. Пока не достигнуты договоренности о вооружении с Россией и Китаем, Соединенные Штаты будут наращивать свою ядерную мощь. Об этом на встрече с губернаторами 11 февраля сообщил американский президент Дональд Трамп.

"США должны создать самые мощные ядерные силы в мире. Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире", — обосновал свою позицию глава Белого дома.

Мир не может позволить себе роскошь потерять "СНВ-3"

Речь идет о договоре "СНВ-3" — по сокращению стратегических наступательных вооружений. Стоит отметить, что Россия давно предлагала США обсудить условия соглашения, что касается намерений Соединенных Штатов, то дальше разговоров дело пока не двигается.

"СНВ-3" — единственный договор об вооружении между Россией и США. Его действие заканчивается в 2021 году.

Ранее "Правда.Ру" передавала мнение израильского эксперта Якова Кедми о том, что США отстают от России в производстве оружия из-за чудовищной коррупции.