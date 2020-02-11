Какие корабли пополнили боевой состав всех флотов РФ с 2003 года

С 2003 по 2019 год надводные силы ВМФ России приняли на вооружение 33 боевых корабля водоизмещением свыше 500 тонн.

Корветы и не только

С 2003 года службу в Вооруженных cилах РФ несут малые ракетные корабли, а также крупные крейсеры водоизмещением более 1900 тонн. Всего военный флот получил 33 корабля.

Все надводные средства вооружены современными средствами обороны. В их числе — зенитный ракетный комплекс "Панцирь-МЕ", ракеты системы "Калибр".

Военные моряки России с 2003 года эксплуатируют большие корабли с водоизмещением порядка 2000 тонн. Они также оснащены "Калибрами" и ПУ "Уран".

На службу заступили также один сторожевой корабль проекта 11540 и фрегат проекта 11356.

Авианесущие крейсеры

ВМС РФ в указанный период получили корветы проекта 20380. На борту имеется вертолет Ка-27. Еще шесть десантных кораблей спецификации 11711 также оснащены двумя вертолетами.