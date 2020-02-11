Перехватчик МиГ-31 с "Кинжалом" получит скорость до 7000 км/ч

МиГ-31 объективно является самым быстрым истребителем современности. Одна из его модификаций — МиГ-31БМ — способна разгоняться до 3400 км/ч. Российские специалисты говорят о возможности увеличения быстроты до 7000 км/ч.

Об этом сообщил российский военный эксперт Алексей Леонков, ссылаясь на информацию Пермского моторного завода. По словам специалиста, конструкторы предприятия уже работают над усовершенствованием — разрабатывают новый гиперзвуковой двигатель.

"Гипер" во всем

Леонков напомнил о задачах МиГа. Это главным образом быстрое реагирование на атаки потенциальных противников. На данный момент перехватчики оснащаются гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В случае если военная машина получит еще и гиперзвуковой двигатель, она станет самым грозным оружием в небе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские военные эксперты назвали МиГ-31 "экстремальной угрозой".