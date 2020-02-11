Автор YouTube канала Demolition Ranch ("Разрушительное ранчо") протестировал винтовку Мосина и отметил ее гениальность.
Это оружие имеет богатую историю, удостоилось звания "живой легенды". Винтовка Мосина калибра 7,62 миллиметров образца 1891 года спустя полтора века после создания является весьма бюджетным и очень эффективным примером стрелкового оружия.
Видео автора канала "Разрушительное ранчо" продемонстрировало, что даже на современном оружейном рынке, который изобилует разнообразием виновок, "мосинка" составляет конкуренцию средствам для охоты и самозащиты.
Пользователи Сети согласны с автором канала о добротности винтовки Мосина. Однако некоторые из них сомневаются, что такое грозное оружие стоит использовать в качестве защиты дома.
"Мосин" для защиты дома? Что? Лол! Это убьет нарушителя, 3-6 человек позади него, проделает дыру в стене, и убьет соседкую собаку", — написал один из комментаторов.
На это ему ответил другой любитель оружия, который посоветовал быть осторожнее с "мосинкой".
"Что бы свести ущерб к минимуму, используйте в качестве дубинки. Не волнуйтесь за винтовку", — написал зритель блога.
Другое пользователь не стал прибегать к заводским характеристикам, а написал, что называется, "от души".
"Винтовка Мосина — это как Автомат Клашникова или танк Т-34: дешевое, неубиваемое и простое в производстве. Делать можно пачками", — считает мужчина.
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