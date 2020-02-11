Бессмертная трехлинейка: пользователи сети оценили мощь винтовки Мосина

Автор YouTube канала Demolition Ranch ("Разрушительное ранчо") протестировал винтовку Мосина и отметил ее гениальность.

Тестирование винтовки Мосина блогером канала "Разрушительное ранчо"

Это оружие имеет богатую историю, удостоилось звания "живой легенды". Винтовка Мосина калибра 7,62 миллиметров образца 1891 года спустя полтора века после создания является весьма бюджетным и очень эффективным примером стрелкового оружия.

Винтовка Мосина — это:

простота;

надежность;

точность;

убойность.

Видео автора канала "Разрушительное ранчо" продемонстрировало, что даже на современном оружейном рынке, который изобилует разнообразием виновок, "мосинка" составляет конкуренцию средствам для охоты и самозащиты.

Лучше используйте, как дубинку

Пользователи Сети согласны с автором канала о добротности винтовки Мосина. Однако некоторые из них сомневаются, что такое грозное оружие стоит использовать в качестве защиты дома.

"Мосин" для защиты дома? Что? Лол! Это убьет нарушителя, 3-6 человек позади него, проделает дыру в стене, и убьет соседкую собаку", — написал один из комментаторов.

На это ему ответил другой любитель оружия, который посоветовал быть осторожнее с "мосинкой".

"Что бы свести ущерб к минимуму, используйте в качестве дубинки. Не волнуйтесь за винтовку", — написал зритель блога.

Другое пользователь не стал прибегать к заводским характеристикам, а написал, что называется, "от души".

"Винтовка Мосина — это как Автомат Клашникова или танк Т-34: дешевое, неубиваемое и простое в производстве. Делать можно пачками", — считает мужчина.

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