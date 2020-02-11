Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии

В Минобороны РФ сообщили о намерениях России разместить в Киргизии системы ПВО. Таким образом Россия расширяет зону безопасности, устанавливая в Киргизии свои системы ПВО, рассказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Речь идет о постановке на боевое дежурство беспилотников

"Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО", — сказал Панков.

Он отметил, что работа по модернизации военной базы подразумевает также реконструкцию объектов аэродрома "Кант". Как сообщалось ранее, на базу России в Киргизии прибудут "Суперграчи" — новейшие модернизированные штурмовики Су-25СМ3.

Напомним, российская авиабаза в бывшей республике СССР действует с 2003 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что военная техника России дала армии Сирии возможность для эффективной борьбы с исламистами в Идлибе.