Информационные агентства распространили данные о том, что в последние дни самолеты ВВС США в Сирии все чаще стали появляться возле российских баз:
Авторы публикаций в различных СМИ на эту тему предполагают, что американские самолеты ищут "невидимые лучи" станций радиолокационной борьбы (РЭБ) "Красуха-4". Известно, что такие появились в расположениях российских военных в Сирии четыре года назад.
Интерес американских военных в Сирии к базам России вполне можно объяснить. Одна из самых очевидных причин — поиск российских РЭБ, в частности, станций "Красуха". По данным США, эти комплексы могли вывести из строя истребители F-35 и F-22, о чем писала "Правда.Ру" накануне.
Эксперты сходятся во мнении, что американцы лукавят.
Во-первых, F-35 и F-22 позиционируются как самолеты-невидимки. Поэтому российские операторы РЭБ, радиус действия которых составляет 300 километров, могли их просто не увидеть и задеть случайно. Тогда непонятны претензии США к России.
Во-вторых, предполагают военные аналитики, самолеты США намеренно летают возле баз РФ для выяснения возможностей российской техники. Тогда им тем более не на что жаловаться.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.