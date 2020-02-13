Самолеты США в Сирии ищут "невидимые лучи" станции РЭБ "Красуха"

Информационные агентства распространили данные о том, что в последние дни самолеты ВВС США в Сирии все чаще стали появляться возле российских баз:

в пределах авиабазы в Хмеймиме;

рядом с морской базой в порту Тартус.

Ищут "Красуху"

Авторы публикаций в различных СМИ на эту тему предполагают, что американские самолеты ищут "невидимые лучи" станций радиолокационной борьбы (РЭБ) "Красуха-4". Известно, что такие появились в расположениях российских военных в Сирии четыре года назад.

"Красуха" поломала истребители США

Интерес американских военных в Сирии к базам России вполне можно объяснить. Одна из самых очевидных причин — поиск российских РЭБ, в частности, станций "Красуха". По данным США, эти комплексы могли вывести из строя истребители F-35 и F-22, о чем писала "Правда.Ру" накануне.

Сами виноваты

Эксперты сходятся во мнении, что американцы лукавят.

Во-первых, F-35 и F-22 позиционируются как самолеты-невидимки. Поэтому российские операторы РЭБ, радиус действия которых составляет 300 километров, могли их просто не увидеть и задеть случайно. Тогда непонятны претензии США к России.

Во-вторых, предполагают военные аналитики, самолеты США намеренно летают возле баз РФ для выяснения возможностей российской техники. Тогда им тем более не на что жаловаться.