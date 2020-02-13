Украина собирается построить две военные базы по стандартам НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что нет ничего невозможного, и Киев создаст две военные базы по стандартам НАТО. По словам руководителя военного ведомства, объекты находятся в стадии начального строительства.

Один военный центр планируется открыть в Северодонецке (Луганская область).

Другой — в Мариуполе (Донецкая область).

В Николаевской области оборудуют бригадный городок в пределах полигона "Широкий лан".

Ставка - на развитие инфраструктуры

"Одним из приоритетов деятельности новой команды министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", — заявил Загороднюк.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что американцы обещали построить военную базу в Польше. Только вот сроки открытия объекта постоянно откладываются. Теперь — до 2021 года.