В НАТО обсудили российские ракетные системы

Глава Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг рассказал о подробностях обсуждения главами оборонных ведомств стран, входящих в НАТО новейшие ракеты России.

Формулировка встречи подразумевала рассмотрение даже не самих ракетных систем, а угроз, которое несет вооружение России.

"Сегодня мы обсудили вызов, который включает в себя все российские ракетные системы, обычные и ядерные, ныне развернутые или находящиеся в процессе разработки. В то же время министры подчеркнули сильную приверженность НАТО контролю над вооружениями и разоружению. НАТО должна продолжить быть платформой для Европы и Северной Америки для обсуждения этих вопросов. Мы продолжим эту важную работу с целью принятия дальнейших решений позже в этом году", — заявил Столтенберг.

Ранее глава НАТО анонсировал рассмотрение на заседаниях альянса возможных ответных мер на ракетные комплексы РФ, которые уже несут службу или только разрабатываются.

Президент России Владимир Путин, как сообщала "Правда.Ру" ранее, отметил, что создание гиперзвуковых ракет перечеркнуло все попытки сдерживания России.