США планируют обновить ядерную триаду из-за оружия РФ

Замглавы Пентагона по техобеспечению Алан Шаффер заявил, что США должны не только сохранять ядерный потенциал, но и модернизировать триаду.

Особые опасения у Пентагона, отметил он, вызывают новейшие российские ракеты "Авангард".

"Это (новое оружие — ред.) оказывающая давление угроза для нашей обороны. Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов", — сказал он.

Шаффер убежден, что Россия и Китай напрасно ведут разработки гиперзвукового оружия в то время, когда обладают и другими средствами сдерживания.

"Китай и Россия размещают новые системы вооружения в пространстве ядерного сдерживания, в стратегическом пространстве. Они бросят нам вызов. Мы должны быть готовы обороняться от этих вооружений, и мы должны быть готовы предложить системы ответного удара", — добавил замглавы Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что все попытки сдержать РФ, с какой бы стороны они не поступали, не имеют смысла после появления у Москвы гиперзвуковых ракет.