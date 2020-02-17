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Источник Правда.Ру

НАТО похвасталась перехватом самого редкого истребителя РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

ВВС НАТО, в частности, бельгийские военные, распространили фото, на которых запечатлен перехват западными истребителями одного из самых редко встречаемых в небе российских самолетов Ту-134УБЛ. Эту военную машину называют "Черная жемчужина" из-за цвета ее корпуса.

"Истребители бельгийских ВВС перехватили в воздушном пространстве над Балтийским морем уникальный борт — российский Ту-134УБЛ "Crusty-B", который часто называют "Черной жемчужиной" из-за его цвета. Он в ВКС России зачастую используется для обучения пилотов и штурманов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3", — сообщили бельгийские ВВС.

Совсем чуть-чуть преувеличили

Стоит отметить, что как такового перехвата не было. Дело в том, что тет-а-тет российского и бельгийских самолетов случился в общем международном воздушном пространстве. Так что это, скорее, сопровождение.

Возможно, это провокация

Согласно последним известным данным, Россия сообщила о планируемом полете заранее, поэтому вообще непонятно, на каком основании ВВС Бельгии осуществили "перехват". Исходя из этой информации, можно предположить, что это — новая провокация сил НАТО.

О том, что США прибегают к провокациях в различных регионах, "Правда.Ру" писала в публикации "Нападение на заставу в Таджикистане - ИГИЛ* или инсценировка?".

Темы нато ту-134убл перехват провокация истребитель
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