На страже Москвы 25 лет: в чем секрет ПРО РФ — системы А-135 "Амур"

Вот уже 25 лет над Москвой развернут "ядерный зонтик" системы ПРО А-135 "Амур". Этот уникальный комплекс защищает столицу и московский регион от баллистических ракет, которые начинены смертоносным оружием.

Абсолютно уникальна:

широкие возможности;

длинный перечень задач.

Как пишет "РГ сила", ПРО А-135 "Амур" — крайне засекреченная система, это и понятно. Но кое-что удалось узнать из открытых источников.

Внешний вид и "начинка"

Из иллюминаторов самолетов, подлетающих к аэропорту "Шереметьево", иногда можно разглядеть колоссальную пирамиду с белыми кругами.

"Это радиолокационная станция "Дон-2Н", глаза и мозг А-135. Суммарная мощность излучателей станции 250 мегаватт. Белые круги на гранях — приемные антенны диаметром 18 метров. Рядом с ними расположены квадратные передающие — не такие заметные, но мегаватты излучают именно они. Четыре пары антенн обеспечивают круговой обзор", — описывает систему "РГ".

Задачи и возможности

"Амур" не просто следит за небом. Антенны "Дона" могут искать и классифицировать потенциальные цели, а также рассчитывать траектории противоракет для устранения нарушителей московского неба. Особо стоит отметить, что система может наблюдать и "вести" одновременно более ста целей. Оружие "Амура" — противоракета большого радиуса действия, в том числе и ядерными боезарядами.

Ранее сообщалось о том, что ПРО Москвы в ближайшее время будет усилена.