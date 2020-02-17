ФСБ задержала на полуострове Крым мужчину, который может быть участником украинского незаконного военизированного формирования "Аскер".
Известно, что задержанный — житель Черноморского района республики. Он вернулся на российскую территорию и не обратился с заявлением о прекращении своей деятельности в рамках запрещенного в РФ формирования. Сейчас подозреваемый арестован, ведется проверка в рамках уголовного дела против него.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ФСБ.
Как сообщает ФСБ, подозреваемый вступил в ряды украинской организации в 2016 году. Затем он вернулся на полуостров.
"У него была реальная возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ", — сообщает ФСБ РФ.
Однако мужчина не подал заявление об уходе из батальона, что означает продолжение деятельности в рамках формирования.
В ведомстве отмечают, что УК РФ предусматривает поблажки в отношении лиц, добровольно отказавшихся от участия в незаконных организациях.
"Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в НВФ и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления", — говорится в Уголовном кодексе.
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