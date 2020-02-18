Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания

Новый корабль с зенитно-ракетным пушечным комплексом "Панцирь-М" на борту сошел со стапелей судостроительного завода в Ленинградской области.
Сегодня, как сообщает министерство обороны, начались швартовые испытания малого корабля проекта 22800 "Одинцово".
"В ходе испытаний будет проверена работа систем радионавигации, главной энергоустановки, а также систем связи и жизнеобеспечения", — говорится в сообщении военного ведомства.
По окончании первого этапа испытаний, - предположительно, не позднее апреля — кораблю предстоит пройти проверку ходовых "способностей".
Энергоустановка МРК — отечественная, состоит из:
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