Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания

Новый корабль с зенитно-ракетным пушечным комплексом "Панцирь-М" на борту сошел со стапелей судостроительного завода в Ленинградской области.

Сегодня, как сообщает министерство обороны, начались швартовые испытания малого корабля проекта 22800 "Одинцово".

"В ходе испытаний будет проверена работа систем радионавигации, главной энергоустановки, а также систем связи и жизнеобеспечения", — говорится в сообщении военного ведомства.

По окончании первого этапа испытаний, - предположительно, не позднее апреля — кораблю предстоит пройти проверку ходовых "способностей".

Технические характеристики

Водоизмещение корабля — 800 тонн;

длина корпуса — 67 метров;

ширина — 11 метров;

скорость — 30 узлов;

дальность плавания — 2500 миль;

автономность — 15 суток.

Энергоустановка МРК — отечественная, состоит из: