В Таганроге наблюдали за полетом нового самолета-амфибии Бе-200ЧС

Самолет-амфибия Бе-200ЧС, который разрабатывался и строился специально для Минобороны России, совершил полет. За ним наблюдали в Таганроге.

"После прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России", — сообщили в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Для чего нужна амфибия

Бе-200ЧС предназначен для вспомогательных работ российского военного флота. Машина способна перевозить спасательные контейнеры, а также запасы воды и пищи, на борту имеется также аварийный плотик.

Среди техники МЧС России, например, есть гидросамолеты. Но они имеют ограниченные возможности по сравнению с амфибией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинское предприятие уличили в том, что оно поставляло двигатель для Бе-200ЧС. Новость стала резонансной в Киеве, поскольку официально в этой стране запрещена любая кооперация с Россией, особенно в области военпрома.