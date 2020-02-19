Строительство военных баз на Украине скрывает преступления Киева

В Мариуполе и Северодонецке находятся скрытые тюрьмы. С помощью баз правительство Украины надеется скрыть свои военные преступления.

Такую убежденность выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он считает, что наличие военных баз в обозначенных локациях станет препятствием для расследования по факту существования тайных застенков для неугодных Украине.

"Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы — огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз — ред.) — отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности. Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно", — заявил Прозоров.

По мнению Прозорова, в Северодонецке также будет создана "библиотека" — так называют на военном сленге тайные тюрьмы.

"Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны", — отметил экс-сотрудник СБУ Прозоров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, действительно, собирается строить военные базы в Донбассе.