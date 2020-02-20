В России появился самолет, предназначенный специально для аэросъемки. Модернизацию серийного Ан-140-100 проводили конструкторы завода им. В. М. Мясищева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Для того чтобы военная спецтехника отправилась в войска, необходимо только провести проверку и налетать определенное количество часов в тестовом режиме.
"В ходе испытаний предстоит провести серию всесторонних тестов в разных условиях на земле и в воздухе для подтверждения безопасности и надежности конструкции, работоспособности установленного оборудования", — сказано в сообщении.
Переработанный Ан-140-100 готов производить фотосъемку. Отмечается, что фотографии с широким разрешением можно будет использовать в работе различных ведомств.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.