В России представили самолет-фотограф на базе серийного Ан-140

В России появился самолет, предназначенный специально для аэросъемки. Модернизацию серийного Ан-140-100 проводили конструкторы завода им. В. М. Мясищева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Машина получила

доработку планера;

усовершенствование бортовых систем;

новое спецоборудование для съемки местности.

Для того чтобы военная спецтехника отправилась в войска, необходимо только провести проверку и налетать определенное количество часов в тестовом режиме.

"В ходе испытаний предстоит провести серию всесторонних тестов в разных условиях на земле и в воздухе для подтверждения безопасности и надежности конструкции, работоспособности установленного оборудования", — сказано в сообщении.

Что сможет небесный фотограф

Переработанный Ан-140-100 готов производить фотосъемку. Отмечается, что фотографии с широким разрешением можно будет использовать в работе различных ведомств.