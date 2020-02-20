Лидер России Владимир Путин на выступлении перед офицерами ФСБ поставил задачи на ближайшее время, а также поблагодарил сотрудников ФБР США за помощь в поимке террористов в Санкт-Петербурге.
Путин особо указал на то, что сотрудникам нужно обеспечить самый высокий уровень защиты населения во время торжеств к 75-летию Великой Победы. Важную роль здесь играет оперативность, с которой нужно реагировать на любые проявления агрессии или призывы к насилию.
В конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Северной столице двоих подозреваемых в подготовке терактов. Это — боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Как сообщалось ранее, они уже признались в планировании преступления. Задержание произошло благодаря данным, которыми поделись ФБР США.
"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*", — сказал президент Владимир Путин.
*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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