Никто не верил, но мы приобрели: в МО Турции заверили в покупке С-400

Журналисты поинтересовались у министра обороны Турции, действительно ли страна закупила российские ЗРК (зенитные ракетные системы) у России. Этот вопрос интересует прессу на фоне обострившейся ситуации в Идлибе недавнего распространенного фейка о том, что Анкара запросила у США две системы ПВО Patriot.

Глава оборонного ведомства Турции заверил, что совсем скоро российские С-400 будут развернуты

"Многие говорили, что мы вообще не сможем приобрести эти системы ПВО. Но наш президент дал необходимые ответы, и С-400 мы приобрели. Они вступят в строй скоро, не сомневайтесь. Полноценное тестирование намечено на апрель", — сказал глава турецкого Минобороны.

Что касается ЗРК Patriot, то это только разговоры, и они ведутся по инерции, отметил Акар. Он напомнил, что ранее Анкара пыталась приобрести американские системы, но на протяжении многих лет получала отказы.

"Именно поэтому мы пошли на приобретение С-400", — заключил Акар.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщила, что Турция полностью отрицает сообщения о том, что якобы запросила у США поставку Patriot.