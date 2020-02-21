МиГ-35 и МиГ-29 будут совершать посадку в автоматическом режиме

Инженеры компании "МиГ" представили и запатентовали систему автоматического управления авиатехникой при заходе на посадку.

"Одним из приоритетов инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", — отметили в компании.

Именно эту задачу решает электронный комплекс, позволяющий минимизировать риски в сложных погодных условиях, а также облегчающий для пилота посадку. Система создана с применением инновационных технологий.

Комплекс уже протестирован в летных испытаниях, о нем положительно отозвались летчики-испытатели. Систему готовят для установки на истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Military Watch после сравнения Су-35 и F-15EX сделало вывод, что российский истребитель лучше американского по многим параметрам.