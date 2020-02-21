Инженеры компании "МиГ" представили и запатентовали систему автоматического управления авиатехникой при заходе на посадку.
"Одним из приоритетов инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", — отметили в компании.
Именно эту задачу решает электронный комплекс, позволяющий минимизировать риски в сложных погодных условиях, а также облегчающий для пилота посадку. Система создана с применением инновационных технологий.
Комплекс уже протестирован в летных испытаниях, о нем положительно отозвались летчики-испытатели. Систему готовят для установки на истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35.
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