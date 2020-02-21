Китайские эксперты нашли параметр, который делает их J-20 круче F-35

Китай поэтапно модернизирует свой истребитель пятого поколения J-20. СМИ этой страны нашли в обновленном самолете параметр, по которому он превосходит американский F-35.

"В сравнении с первыми образцами J-20 их модернизированные версии могут нести почти вдвое больше вооружений", — пишут СМИ.

Этого удалось достигнуть благодаря тому, что J-20, в частности, истребитель с номером 2013, оснастили дополнительными петлями для подвеса ракет. Именно этот параметр, количество вооружения, взятого на борт, делает J-20 круче американских F-35.

"Если американский F-35 может нести одновременно до 16 ракет средней дальности, то у J-20 — 12 ракет в основном комплекте и плюс 6 — в дополнительном", — хвастаются китайские военные обозреватели.

Ложка дегтя

Не все китайские эксперты настроены так оптимистично. Скептики указывают на то, что ракеты на внешних подвесках минимализируют уровень невидимости воздушного корабля. В любом случае придется дорабатывать вариант 2013 для поиска золотой середины.