В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A

Танк НОАК (Народно-освободительной армии Китая), который относят к 3 поколению современной техники страны, обладает существенным недостатком, заявили эксперты КНР.

Недостатки выявили учения

"Во время недавно проведенных симуляций с экипажами танков выполнялись электронные учебно-боевые стрельбы по целям, среди которых были находившиеся ниже плоскости расположения танка. Бронемашины Type99A стреляли, находясь в этой симуляции на господствующих высотах относительно мишеней", — рассказывают СМИ о тонкостях маневров.

Во время таких тестов выяснилось, что во время стрельбы при необходимости максимально опускать орудие, а этот угол для 125-мм пушки ZPT-98 составляет 6 градусов, неизбежно возникали проблемы:

танк "подпрыгивал";

терял цель;

откатывался.

Из-за этих лишних действий экипажу приходилось тратить очень много времени для того, чтобы вновь прицелиться.