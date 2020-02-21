Танк НОАК (Народно-освободительной армии Китая), который относят к 3 поколению современной техники страны, обладает существенным недостатком, заявили эксперты КНР.
"Во время недавно проведенных симуляций с экипажами танков выполнялись электронные учебно-боевые стрельбы по целям, среди которых были находившиеся ниже плоскости расположения танка. Бронемашины Type99A стреляли, находясь в этой симуляции на господствующих высотах относительно мишеней", — рассказывают СМИ о тонкостях маневров.
Во время таких тестов выяснилось, что во время стрельбы при необходимости максимально опускать орудие, а этот угол для 125-мм пушки ZPT-98 составляет 6 градусов, неизбежно возникали проблемы:
- танк "подпрыгивал";
- терял цель;
- откатывался.
Из-за этих лишних действий экипажу приходилось тратить очень много времени для того, чтобы вновь прицелиться.
"В такой ситуации танк Type99A стал бы легкой мишенью в реальном бою для противника, если бы в арсенале того были даже не самые современные ПТРК", — констатировали китайские СМИ.
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