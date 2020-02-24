Система ПРО США в Польше превратилась в долгострой

Проблемы подрядчика стали причиной "заморозки" строительства американской военной базы в Польше. По планам система ПРО Aegis Ashore в населенном пункте Редзиково должна была заработать в 2018 году. Но противоракеты так и не поставлены на боевое дежурство.

"Проблемы со строительством и так задержали запуск системы на два года, а теперь сроки придется отодвинуть еще на пару лет", — посетовал в интервью изданию Defense News директор Агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл.

Трудности возникли с подготовкой инфраструктуры:

установкой вспомогательного управления,

наладкой отопления,

логистикой поставок питания.

В конце 2019 года в восточноевропейскую страну направили специалистов для исправления сложившейся ситуации, но результатов работы пока нет, по крайней мере, о них не сообщается.

"Черная дыра" Пентагона

Пентагон тратит немалые деньги на создание оборонной инфраструктуры НАТО, по крайней мере, об этом заявляется. Так, например, известно, что в 2021 году США планируют выделить дополнительно 96 миллионов долларов на финансирование противоракет, которые уже находятся в защитных контейнерах с контролируемой температурой.