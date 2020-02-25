The National Interest назвал способ увеличить дальность Су-30СМ и Су-57

Обозреватель американского издания The National Interest считает, что дальность российских истребителей Су-30СМ и Су-57 может быть увеличена. Для этого авиамашины нужно оснастить системой ОСНОД. Казус состоит в том, что обозначенные истребители РФ уже работают с этим комплексом.

"ОСНОД — объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания. Является важным элементом бортового радиоэлектронного оборудования. Система необходима для управления самолётами и вертолётами в реальном масштабе времени".

Российская система схожа с американской сетью Link-16, которую используют страны НАТО, утверждается в статье.

О том, что ОСНОД установлена на российские истребители, заявляли ранее на предприятии-производителе "Росэлектроника". Система, готовящаяся специально для Су-57, обладает повышенной крипто- и помехозащитой.