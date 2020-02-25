Военно-воздушные силы США планируют посадить своих военных на электрические или гибридные аэротакси.
В ближайшее время Военно-воздушные силы США объявят тендер на разработку и производство аэротакси для своих военнослужащих. Особое условие — аппараты олжны иметь вертикальные взлет и посадку, передает издание N+1.
"К участию в тендере будут допущены не все, а только компании, которые уже презентовали работающие прототипы либо же сделают это до 17 декабря нынешнего года. В данный момент действует программа Минобороны США по поддержке гражданских разработчиков летательных аппаратов. В ее рамках средства будут вложены в наиболее перспективные разработки", — переедет издание.
Пентагон выдвинул несколько требований к аппаратам для ВВС. Они должны иметь:
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