В НАТО беспокоятся по поводу превосходства РФ в районе Балтики и Польши

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс выразил обеспокоенность тем, что российский военный контингент на западе страны в значительной степени превосходит силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе и Польше.

"Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе", — сказал Тод Уолтерс.

В связи с этим Уолтерс призвал коллег по НАТО обратить внимание на проблему и сосредоточить усилия на Балтике, а также в Черном море и Арктике. Это важно еще и потому, сказал офицер, что активность проявляет не только Россия, но и Китай.