Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс выразил обеспокоенность тем, что российский военный контингент на западе страны в значительной степени превосходит силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе и Польше.
"Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе", — сказал Тод Уолтерс.
В связи с этим Уолтерс призвал коллег по НАТО обратить внимание на проблему и сосредоточить усилия на Балтике, а также в Черном море и Арктике. Это важно еще и потому, сказал офицер, что активность проявляет не только Россия, но и Китай.
"Мы должны сосредоточиться на Арктике так же, как мы (сосредоточены) на Балтике, на Черном море, на Средиземном море, как в центральной части Атлантики. Необходимо обеспечивать, чтобы Арктике уделялось надлежащие внимание и надлежащие ресурсы", — пояснил свою точку зрения Тод Уолтерс.
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