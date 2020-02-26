Китай приблизился к созданию аналога заправщика и самолета ДРЛО России

Китай стремится расширить возможности своей армии, поэтому копирует лучшие образцы техники. На базе транспортного самолета Y-20 ВВС НОАК (Народной освободительной армии Китая) будет создан топливозаправщик.

Топливозаправщик сменит устаревшие модели

"Новые воздушные танкеры будут действовать совместно с очень малочисленным флотом импортных Ил-78 советской постройки. Y-20 в состоянии перевозить около 90 тонн топлива, что аналогично возможностям Ил-78 и гораздо больше, чем может себе позволить HU-6, несущий на борту менее 30 тонн, в связи с чем с ним в итоге придется распрощаться", — рассказал прессе главный конструктор Y-20 Танг Чанхун.

Самолеты ДРЛО

Машины дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) в Китае есть. Это небольшие " KJ-200 и KJ-500 AEW. Им на смену готовят новую модель KJ-2000 AEW, созданную на базе российского транспортного самолета Ил-76.