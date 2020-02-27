Действуют бесстрашно и решительно: у "вежливых людей" сегодня праздник

День Сил специальных операций (ССО) в России учрежден в 2015 году. Этих бойцов называют "вежливые люди" после "крымской весны" 2014 года.

В их задачи входит выполнение самых ответственных операций по обороне России, борьбе с терроризмом. Элитный отряд армейского спецназа применяет в работе особые методы, непривычные для обычных сил: от контртеррористических до партизанских тактик.

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении бойцов ССО подчеркнул, что эти хорошо подготовленные специалисты справляются со своими задачами даже в самых необычных условиях.

"Способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально", — сказал Шойгу.

Отметил, что за годы существования ССО 13 бойцов отряда получили звание "Герой России".

Ранее "Правда.Ру" более подробно писала о том, как работают "вежливые люди".