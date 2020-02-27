Генсека НАТО встревожили новые "очень опасные" российские ракеты

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Spiegel. Разговор касался, прежде всего, дисбаланса между Россией и коллективным Западом. Генсек альянса считает, что разлад вызван тем, что Москва приняла на вооружение крылатые и гиперзвуковые ракеты, которые кроме обычных могут нести ядерные заряды.

"Новые российские ракеты очень опасны. Они мобильны, их легко спрятать, они способны долететь до европейских городов за очень короткое время", — заявил Йенс Столтенберг.

В этой связи он указал на то, что руководство стран НАТО должно более тщательно работать над созданием системы сдерживания России.

"Мы должны приспособиться к новым условиям, в данном случае — к новому российскому оружию. Кроме того, мы намерены усилить процесс разоружения и контроля над вооружениями", — пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала об опасениях НАТО из-за усиления влияния России в Балтийском регионе и Польше.